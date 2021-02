Corea del Sud: coronavirus, GC Pharma pronta a sintetizzare il vaccino russo Sputnik (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un comitato consultivo consultiva della Corea del Sud ha diramato un avvertimento riguardo i potenziali rischi per i soggetti di età superiore a 65 anni derivanti dalla somministrazione del vaccino contro il coronavirus di AstraZeneca. Lo riferisce la stampa sudcoreana, precisando che le preoccupazioni sono legate alla scarsità di dati disponibili. La Corea del Sud ha firmato lo scorso dicembre un accordo con la società farmaceutica britannica per la fornitura di 20 milioni di dosi di vaccino a partire da questo mese. Quello di AstraZeneca potrebbe essere il primo vaccino a ottenere l'autorizzazione di emergenza per la somministrazione in quel Paese asiatico. (segue) (Git)