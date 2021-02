Corea del Sud: coronavirus, i trasporti pubblici di Seul a rischio insolvenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli operatori dei servizi di trasporto pubblico di Seul rischiano l'insolvenza, a causa del crollo delle utenze di autobus e metropolitana dovuto agli effetti della pandemia di coronavirus. Il governo metropolitano di Seul ha annunciato oggi, 10 febbraio, che 1,45 milioni di passeggeri hanno utilizzato le linee di autobus cittadine e intercity nel 2020, un calo del 23,6 per cento rispetto al 2019. Gli utenti delle linee di shuttle bus per il collegamento agli aeroporti sono crollati dell'85,4 per cento su base annua, a 2,12 milioni di passeggeri. L'improvviso tracollo delle utenze ha causato un calo del 29,1 per cento delle entrate generate dai servizi di trasporto pubblico urbano, a 473,8 miliardi di won (435,7 milioni di dollari). Hanno contribuito al crollo delle utenze anche le linee di collegamento ai campus universitari, rimasti chiusi per la maggior parte del 2020. Molti degli operatori di delle linee di autobus urbane scontano una grave crisi di liquidità, e faticano a far fronte alle spese per il rifornimento di carburante e la remunerazione dei dipendenti. Secondo rapporti citati dal quotidiano "Korea Herald", i soli operatori delle linee di autobus urbane necessitano di 560,8 miliardi di won per compensare le perdite accumulate lo scorso anno. (Git)