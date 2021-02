Usa: dipartimento Giustizia chiede dimissioni dei procuratori nominati da Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Giustizia Usa ha annunciato ieri, 9 febbraio, d'aver avviato la procedura per la sostituzione dei procuratori federali nominati dall'ex presidente Donald Trump. Lo riferisce la stampa Usa, secondo cui il dipartimento ha definito tale procedura "comune" in occasione dell'insediamento di nuove amministrazioni presidenziali. Le dimissioni dei procuratori nominati da Trump consentirà al nuovo presidente, Joe Biden, di effettuare proprie nomine. Il dipartimento di Giustizia ha precisato che circa un terzo degli uffici dei procuratori generali Usa sono già vacanti o guidati da procuratori ad interim. "Ci impegniamo a garantire una transizione ordinata. Sino alla conferma delle nuove nomine, i leader ad interim e facente funzioni si assicureranno che il dipartimento continui ad assolvere alla sua missione critica, difendere vigorosamente lo stato di diritto e perseguire un'amministrazione equa e imparziale della giustizia per tutti", recita una nota del procuratore generale facente funzioni, Monty Wilkinson. Il dipartimento di Giustizia ha precisato di non aver chiesto le dimissioni del procuratore federale del Delaware David Weiss, che sovrintende le indagini a carico del figlio del presidente Biden, Hunter, sospettato di frode fiscale. Non è stato chiesto un passo indietro neanche a John Durham, nominato procuratore speciale per l'indagine sulle origini dell'operazione di controspionaggio ai danni dell'ex presidente Donald Trump e della sua campagna elettorale. (Nys)