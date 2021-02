Giapone: coronavirus, milioni di dosi di vaccino Pfizer scartate a causa di siringhe errate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milioni di cittadini giapponesi potrebbero non ricevere la prima dose di vaccino contro il coronavirus della società Pfizer, a causa di una carenza di siringhe specializzate. Lo ha annunciato il ministro della Salute del Giappone, Norihisa Tamura, secondo cui le siringhe standard utilizzate in Giappone per le vaccinazioni non sono in grado di estrarre la sesta ed ultima dose del vaccino dalle fiale. Il Giappone si è assicurato 144 milioni di dosi del vaccino Pfizer, sufficienti a vaccinare 72 milioni di persone. Il vaccino p fornito in fiale di sei dosi ciascuna, ma le siringhe in uso in Giappone non sono in grado di raggiungere il fondo della fiala, e riescono dunque ad estrarne solamente cinque. "Useremo tutte le siringhe a nostra disposizione in grado di estrarre sei dosi, ma non sarà abbastanza di pari passo con l'aumento delle dosi somministrate". Un funzionario del ministero della Salute giapponese ha riferito a "Jiji Press" che "quando il contratto è stato sottoscritto, non eravamo sicuri che da ciascuna fiala potessero essere ricavate sei dosi. Non possiamo negare di averlo verificato troppo tardi". Nel frattempo, il governo ha chiesto ai fornitori di accelerare la produzione di siringhe adeguate. (Git)