Germania: Covid, oggi videoconferenza Merkel-Laender su sviluppi blocco generale

- La cancelliera tedesca Angela Merkel discuterà oggi in videoconferenza con i primi ministri dei Laender dell'efficacia e degli sviluppi futuri del blocco generale, in vigore in Germania dal 16 dicembre al 14 febbraio per contenere la pandemia del coronavirus. Nell'attesa dell'incontro, si rincorrono le indiscrezioni. Secondo il quotidiano “Handelsblatt”, Merkel intende prorogare il lockdown fino al primo marzo, contraria a ogni allentamento delle restrizioni anticontagio. La cancelliera sarebbe, infatti, preoccupata dalla diffusione in Germania delle mutazioni del Covid-19. Uno sviluppo che potrebbe essere facilitato dalla rimozione delle limitazioni attualmente efficaci. Per Merkel, il lockdown deve essere esteso in quanto, in questo momento, la variante britannica del Covid-19 “non ha ancora preso il sopravvento” in Germania. Pertanto, il Paese si trova in una “fase decisiva” per abbattere i contagi. Per questo motivo, Merkel ritiene che si debba attendere fino al primo marzo per l'allentamento delle norme anticontagio. In questo modo, ha sottolineato Merel, le restrizioni per il contenimento della pandemia potranno in futuro essere allentate “con la coscienza più pulita”. (segue) (Geb)