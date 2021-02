Governo: ministro Misiani, ci fidiamo del premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, in una intervista a "la Repubblica" parla del disagio del Pd per l'ingresso della Lega al governo: "Noi ci siamo messi al servizio di una iniziativa del presidente della Repubblica in nome dell'interesse nazionale dopo una crisi che non è stata certo aperta dal Pd. Parliamo di un governo che nasce da un appello a tutte le forze politiche sulla base della condivisione di un programma che Draghi sta presentando alle varie delegazioni". "Ma noi - continua - siamo molto soddisfatti dell'incontro di oggi. Da lui sono venute parole chiare su punti per noi fondamentali: Europa, salute, lavoro, forte vocazione ambientalista del Recovery plan, sistema fiscale progressivo. Ci sono tutti i presupposti perché il Pd faccia la sua parte fino in fondo". Certo non è un segreto che "avremmo preferito una maggioranza più omogenea e intravediamo i rischi di una coabitazione fra force alternative, come siamo noi e la Lega. Ma ci fidiamo di Draghi e della sua capacità di fare sintesi". (segue) (Res)