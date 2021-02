Governo: Salvini, noi con Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, in una intervista ad "Avvenire" dice che "a noi interessa difendere l'interesse degli italiani in Europa e pensiamo di poterlo fare. Ci sono le condizioni. Come primo partito italiano ci siamo sentiti in dovere di rispondere all'appello del presidente della Repubblica: lavoriamo per risollevare l'Italia". Ieri gli europarlamentari leghisti hanno votato a favore del Recovery fund. "Siamo in Europa per cambiare alcune regole europee, che anche il professor Draghi ha ammesso non funzionano, non per cambiare gruppi o magliette. Guardiamo alla sostanza". Poi spiega cosa l'ha convinto in Mario Draghi, sul quale anche nel recente passato è stato piuttosto critico. "Draghi non è un altro Monti: non arriva per tagliare e condannare gli italiani con leggi sbagliate come la Fornero. Ha un'idea di rilancio che ci piace, basata su investimenti, meno tasse e infrastrutture". (segue) (Res)