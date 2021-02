Governo: Salvini, noi con Draghi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei temi più divisivi, in una maggioranza così ampia, può essere l'immigrazione. "Credo sia corretto uniformarsi agli altri Paesi europei, ricordando che chi arriva in Italia arriva in Europa. Su espulsioni, respingimenti e controllo dei confini possiamo seguire l'esempio di Spagna, Germania o Francia che sono decisamente più severe di noi. Da ministro non solo ho difeso la sicurezza degli italiani, ma soprattutto ho salvato migliaia di vite". Adesso sembrano tutti responsabili, ma la strada da fare insieme è lunga e impegnativa e c'è il rischio che poi tornino le 'risse' tra partiti. "Mi auguro di no, anche se alcuni potenziali partner di governo hanno votato per mandarmi in galera 15 anni. La Lega non vuole risse e anche per questo non abbiamo posto veti", ha concluso Salvini. (Res)