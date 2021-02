Governo: Crimi (M5S), non entreremo a tutti i costi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La base è in rivolta, il voto su Rousseau è slittato perché il via libera a Draghi può innescare la scissione del Movimento. Ma il capo politico del M5S, Vito Crimi, in una intervista al "Corriere della Sera" ostenta sicurezza: "Vado a testa alta per la mia strada, che è seria e matura". Mario Draghi gli ha fatto una buona impressione. "Sui temi sì, mi ha fatto una buona impressione. Ha un approccio pragmatico e ci ha presentato un programma di notevole spessore. Ha ascoltato con interesse la nostra proposta di mettere sotto il cappello dell'ambiente il Mise, i Trasporti e le Infrastrutture". Poi spiega che "non andremo al governo a tutti i costi, ci stiamo confrontando. Alcune garanzie le abbiamo chieste, ottenendo rassicurazioni sul Mes, sulla scuola, sulla continuità con il governo Conte". (segue) (Res)