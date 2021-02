Governo: Crimi (M5S), non entreremo a tutti i costi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto al voto sulla piattaforma Rousseau, "gli iscritti ci hanno sempre chiesto di capitalizzare quel 32 per cento di voti nelle urne e non lasciare il governo nelle mani sbagliate. Ancora una volta ci diranno 'non perdete questa occasione, non lasciate ad altri la possibilità di cambiare le carte del Recovery che avete scritto voi'". Il capo politico del Movimento ha avuto molte critiche, anche dai suoi. "Io sono sempre criticato. Chi è a capo deve mettere in conto che il M5S è esigente con i suoi rappresentanti. Noi siamo così. Io lo metto in conto e faccio del mio meglio". Però è l'ennesima giravolta. "Ammetto, forse ogni tanto abbiamo fatto delle fughe in avanti improprie. Però i nostri iscritti ci hanno sempre chiesto di stare al governo e non farci mettere all'angolo", ha concluso Crimi. (Res)