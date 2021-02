Russia: over 60 inseriti nel programma di vaccinazione prioritaria contro Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute russo ha ampliato la lista delle persone incluse nel gruppo per la vaccinazione prioritaria contro il coronavirus, includendo i cittadini di età superiore ai 60 anni. Hanno accesso prioritario alla somministrazione del vaccino anche i lavoratori delle organizzazioni mediche, educative, sociali, dell'amministrazioen pubblica, i residenti delle comunità, le persone con malattie croniche, così come coloro che vivono in città con una popolazione di almeno un milione di abitanti. In Russia, la vaccinazione contro il coronavirus è iniziata a metà dicembre 2020. Il 18 gennaio di quest'anno, è iniziata la vaccinazione di massa. (Rum)