Russia-Onu: colloquio Lavrov-Guterres, focus su crisi in Siria e lotta a Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi in Siria e la lotta contro la pandemia del Covid-19: questi i temi al centro del colloquio telefonico avuto oggi tra il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e il segretario generale Onu Antonio Guterres, secondo quanto riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Mosca. "Le parti hanno avuto uno scambio di punti di vista dettagliato sulle questioni critiche nell'agenda internazionale, inclusa la soluzione alla crisi siriana, gli sforzi per contrastare la pandemia del coronavirus, i problemi del cambiamento climatico ed il lavoro pratico dell'Onu in queste aree", si legge nel comunicato diffuso dalla diplomazia di Mosca. Lavrov e Guterres hanno valutato la situazione sul terreno in Siria, in particolare alla luce dell'esigenza di intensificare l'assistenza umanitaria senza politicizzazione e precondizioni. "A tal riguardo la parte russa ha sottolineato l'importanza particolare di dare adempimento all'invito del segretario generale Guterres per allentare e sospendere le sanzioni unilaterali nel mezzo della pandemia del coronavirus", aggiunge il ministero degli Esteri russo. (Rum)