Ue: Berlusconi, ho votato il Recovery fund dal mio nuovo ufficio

- "Dal mio nuovo ufficio ho votato il Recovery Fund, dispositivo per la ripresa e la resilienza, progettato per aiutare i Paesi Ue a contrastare gli effetti della pandemia". Lo scrive su Twitter il leader di Forza Italia, arrivato oggi a Roma, nella sua nuova residenza su via Appia, per partecipare alle consultazioni del premier incaricato Mario Draghi. "Con un bilancio di 672,5 miliardi di euro - ricorda Berlusconi - il piano destina all’Italia 209 miliardi di euro". (Rin)