Energia: all'ambasciata d'Italia in Giappone webinar su idrogeno e decarbonizzazione

- Scambio di esperienze e buone prassi sono stati gli elementi al centro del webinar organizzato dall'ambasciata d'Italia a Tokyo per fare il punto, con il prezioso contributo di esperti del settore italiani e giapponesi, sugli sforzi profusi dai due Paesi nello sviluppo di tecnologie dell'idrogeno e nel processo di decarbonizzazione. Lo riferisce una nota ufficiale della rappresentanza diplomatica italiana in Giappone. "Una preziosa occasione", commenta l'ambasciatore a Tokyo Giorgio Starace, "per mettere in contatto rappresentanti dell'industria e della ricerca dei nostri due Paesi, con uno sguardo particolare agli impegni assunti per il 2030 e per il 2050 e al ruolo italiano che quest'anno co-organizza la COP26 e presiede il G20. Questo è il secondo di una serie di webinar che intendo promuovere con cadenza mensile nei settori della ricerca e delle nuove tecnologie. Abbiamo svolto con successo un primo webinar su vaccini e terapie Covid-19. Oggi ci siamo soffermati sull'idrogeno. Seguiranno nei prossimi mesi iniziative dedicate a energie rinnovabili, aerospazio, applicazioni medicali/ageing society, intelligenza artificiale e robotica".(Com)