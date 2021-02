Usa: impeachment Trump, processo si apre con immagini dell'assalto a Capitol Hill

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impeachment a carico dell'ex presidente Donald Trump per l'assalto di suoi sostenitori a Capitol Hill, lo scorso 6 gennaio, è stato inaugurato dai manager democratici della Camera, rappresentanti l'accusa, con un montaggio video delle violenze del mese scorso, unite a spezzoni di alcune tra le più incendiarie dichiarazioni dell'ex presidente dall'indomani delle elezioni presidenziali dello scorso novembre, di cui Trump ha contestato per mesi la regolarità. Il video, durato 13 minuti, è stato presentato dal deputato democratico Jamie Raskin, che guida l'accusa contro Trump. La stampa Usa definisce il video "viscerale e profano": i Democratici vi hanno associato, con un efficace lavoro di regia, alcune tra le più controverse dichiarazioni dell'ex presidente, e le immagini più drammatiche delle violenze a Capitol Hill. Il video ha definito il tono del processo che proseguirà al Senato questa settimana, anche se non sembra aver mutato le posizioni dei senatori chiamati a condannare o assolvere l'ex presidente: il repubblicano marco Rubio, della Florida, ha commentato che "nessuno riuscirà a convincermi che l'impeachment sia stato innescato per rimuovere dal proprio incarico un presidente che non è più in carica": parole che fanno riferimento ai dubbi sulla costituzionalità della procedura di impeachment a Trump, che però è stata sancita a maggioranza dal voto procedurale che ha dato formalmente inizio al processo. (Nys)