Usa: impeachment Trump, Repubblicani delusi da "debole" prestazione dell'avvocato Castor

- Esponenti del Partito repubblicano e commentatori della stampa Usa hanno espresso delusione per la prestazione dell'avvocato difensore di Trump, Bruce Castor, incaricato di presentare la memoria difensiva introduttiva al processo di impeachment contro l'ex presidente, che si è aperto ieri, 9 febbraio, al Senato federale Usa. Castor è stato criticato per un lungo intervento introduttivo ritenuto dispersivo e poco convincente: l'avvocato si è dilungato sui temi del rispetto delle istituzioni democratiche e su una serie di incisi storici. "Chiunque abbia ascoltato gli argomenti iniziali deve riconoscere che i manager della Camera (incaricati dell'accusa) hanno tenuto interventi strutturati attorno alle opinioni di giuristi", ha dichiarato Bill Cassidy, uno dei cinque senatori repubblicani che hanno votato in favore della costituzionalità della procedura di impeachment. "Chiunque abbia ascoltato il team legale del presidente Trump ha constatato la loro dispersività, un generico tentativo di evitare le questioni e di discutere di qualunque cosa, tramite le questioni centrali". Il voto di Cassidy a sostegno della costituzionalità del secondo impeachment a carico di Trump è stata l'unica vera sorpresa della seduta di ieri: il mese scorso, infatti, il senatore aveva appoggiato una mozione del collega libertario Rand Paul, che argomentava invece l'incostituzionalità del processo a carico dell'ex presidente. Secondo indiscrezioni della "Cnn", sarebbe rimasto estremamente deluso dalla prestazione di Castor anche lo stesso Trump, che ha assistito alla prestazione della sua squadra di legali alla televisione. Secondo la stampa Usa, comunque, la condanna dell'ex presidente resta estremamente improbabile, dal momento che la maggior parte dei senatori repubblicani sembra ancora decisa a votare per l'assoluzione. (Nys)