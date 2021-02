Myanmar: proseguono le proteste a Yangon, l'Ue anticipa nuove sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste contro il golpe militare del primo febbraio a Myanmar sono proseguite nelle maggiori città del Paese anche oggi, 10 febbraio, nonostante il coprifuoco e i divieti di assembramento decretati a Yangon e Mandalay dalla nuova giunta militare. Nella serata di ieri le autorità hanno perquisito la sede della Lega nazionale per la democrazia, il partito del consigliere di Stato Aung San Suu Kyi, che si trova agli arresti domiciliari a seguito del golpe. Il partito, i cui leader e parlamentari sono stati quasi tutti arrestati, potrebbe essere disciolto per via giudiziaria dalla giunta. Ieri, 9 febbraio, il governo degli Stati Uniti ha condannato "le violenze contro i manifestanti", che protestano ininterrottamente dallo scorso fine settimana. Una condanna è giunta anche dall'alto commissario per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell, che ha anticipato possibili nuove sanzioni mirate dell'Ue "contro individui e attività controllate dai militari" birmani. Borrell ha anche ventilato la possibilità di uno stop all'assistenza allo sviluppo al Myanmar, e l'introduzione di limitazioni al commercio con quel Paese, pur mettendo in guardia dal rischio di "affrettare misure che potrebbero danneggiare la parte più vulnerabile della popolazione" birmana. (segue) (Inn)