Myanmar: proseguono le proteste a Yangon, l'Ue anticipa nuove sanzioni (2)

- Gli Stati Uniti "condannano con forza" l'uso della violenza per reprimere le proteste contro il colpo di Stato in Myanmar, sottolineando l'importanza di rispettare la libertà di espressione. Lo ha detto Ned Price, portavoce del dipartimento di Stato Usa. "Condanniamo con forza la violenza contro i manifestanti - si legge in una nota ufficiale -Tutte le persone in Myanmar hanno diritto alla libertà di espressione, associazione e riunione anche se si tratta di protesta pacifica". Price ha quindi aggiunto: "Rinnoviamo il nostro appello ai militari affinché rinuncino al potere, restaurino il governo eletto in modo democratico, liberino le persone arrestate e cancellino ogni forma di restrizione alle telecomunicazioni ed evitino la violenza". (segue) (Inn)