Argentina: presidente Fernandez parteciperà a cerimonie bicentenario indipendenza Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernández, parteciperà il 24 febbraio alle cerimonie in Messico per la commemorazione dei 200 anni di indipendenza del paese nordamericano. La partecipazione di Fernandez, segnala una nota della presidenza, avverrà su espresso invito dell'omologo messicano, Andrés Manuel López Obrador. Il presidente argentino, prosegue la nota, sarà uno dei relatori della cerimonia "in attenzione ai forti legami di cooperazione e amicizia tra i due paesi, e in virtù degli aspetti storici comuni tra le due nazioni nella lotta per l'indipendenza", recita la lettera di invito. Durante l'anno in corso, il Messico realizzerà 15 commemorazioni per celebrare il bicentenario della sua indipendenza, oltre ai 500 anni di resistenza indigena e sette secoli di storia messicana dell'impero azteco. Il 24 febbraio ricorrono i 200 anni dalla promulgazione del "Piano di Iguala" che sancì l'indipendenza del Nord America e che stabilì le basi per l'indipendenza del Messico. (Abu)