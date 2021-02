Usa: Biden non seguirà impeachment Trump, presidente al lavoro su Covid ed economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non seguirà il processo di impeachment in corso al Senato federale contro il suo predecessore, Donald Trump, complice il suo attuale impegno nell'affrontare dossier come la pandemia di Covid-19 e le misure per combatterla sotto il profilo economico. Lo ha precisato la portavoce della della Casa Bianca, Jen Psaki, sottolineando che Biden non seguirà il processo e non "esprimerà giudizi" durante l'impeachment. Già nella giornata di ieri, nel consueto incontro con i giornalisti a Washington, Psaki ha affermato: "Dalla sua agenda e dalle sue intenzioni penso sia chiaro che il presidente non avrà molto tempo nel corso di questa settimana per seguire l'impeachment, o non ne avrà per niente". (segue) (Nys)