La ministra delle Difesa tedesca vuole modernizzare le Forze armate

- La ministra delle Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, e il capo di Stato maggiore della Difesa, il generale Eberhard Zorn, intendono modernizzare le Forze armate (Bundeswehr), ristrutturandole e dotandole di armamenti migliori. A tal fine, sono necessari “tagli profondi” e “un nuovo orientamento” nelle commesse militari. È quanto Kramp-Karrenbauer e il generale Zorn affermano in un documento che hanno presentato oggi al Bundestag, visionato dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In particolare, nel testo si legge che, con una riforma organizzativa, è necessario correggere i malfunzionamenti della Difesa e l'attenzione “eccessivamente forte” dedicata dalle Forze armate tedesche alle missioni di pace e stabilizzazione. A tal fine, entro maggio, seguiranno i decreti per una “Bundeswehr del futuro”, con cui verranno riadattate “capacità, struttura e prontezza operativa” delle Forze armate tedesche. Come nota la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, è la prima volta che in Germania il ministro della Difesa e il capo di Stato maggiore delle Difesa pubblicano insieme un documento del genera. Oltre a chiare descrizioni delle condizioni nelle truppe, vengono presentate “proposte concrete per un decisivo cambio di rotta”.Intitolato “Pensieri sulla Bundeswehr del futuro”, il testo in otto pagine descrive innanzitutto il quadro nazionale e internazionale. Cambiamenti nella situazione in materia di sicurezza e nell'economia, nell'ambiente e nella tecnologia trovano la Bundeswehr “sottofinanziata, non adeguatamente preparata” e orientata “in maniera unilaterale verso le missioni all'estero”. In tale contesto, Russia e Cina vengono definite “concorrenti strategici”. In particolare, la Russia è una “potenza che si contrappone all'Occidente” e che recentemente ha “intensificato le sue minacce militari e politiche”. Inoltre, Mosca ha “consapevolmente violato i trattati internazionali”. A sua volta, la Cina diventerà “un attore potente e sempre più visibile”. Kramp-Karrenbauer e Zorn sottolineano “il primato della politica” sullo strumento militare, ma al tempo stesso sostengono che l'Ue e la Nato devono collaborare per prepararsi meglio a questa situazione.Per la Germania e la Bundeswehr, ciò significa che il Paese è una “nazione di sostegno” per partner più piccoli, ma spesso tecnicamente molto ben attrezzati. A tale scopo, la Bundeswehr deve essere “ampiamente posizionata” e capace di migliori collegamenti sotto il profilo tecnico. Secondo Kramp-Karrenbauer e il generale Zorn, le Forze armate tedesche potrebbero dover essere schierate “più velocemente di tutti gli altri” alle frontiere esterne dell'Ue e della Nato. Inoltre, la Germania ha un ruolo importante come “perno” per la logistica e le infrastrutture nell'Alleanza atlantica. Tuttavia, la Bundeswehr non è adeguatamente preparata per questi compiti, che includono anche la sicurezza nazionale. Inoltre, le Forze armate tedesche sono “ancora sottofinanziate” Con la riforma del 2011, la Bundeswehr è stata, infatti, “orientata in maniera unilaterale verso il dispiegamento all'estero e la gestione delle crisi internazionali". La pandemia di coronavirus, oltre a “notevoli lacune nella difesa nazionale”, ha rivelato anche “i punti deboli per quanto riguarda le strutture territoriali e i processi di gestione” dell'apparato militare tedesco.Le proposte di riforma di Kramp-Karrenbauer e Zorn hanno un duplice obiettivo. Da un lato, vi è l'organizzazione interna e alla gestione degli appalti della Bundeswehr. Dall'altro, un dibattito pubblico molto più intenso sulla politica di sicurezza. Questo è il motivo per cui viene proposta l'istituzione di diversi nuovi organi: un Consiglio federale per la sicurezza nazionale e un Comitato consultivo per la sicurezza presso il ministero della Difesa. Inoltre, al Bundestag, la politica di sicurezza dovrebbe essere discussi ogni anno in una settimana dedicata a tale materia. Una legge di pianificazione per la Bundeswehr dovrebbe porre il finanziamento delle Forze armate tedesche “su basi solide e pluriennali”, senza limitare i poteri del Bundestag in materia di controllo delle finanze pubbliche. Secondo Kramp-Karrenbauer e Zorn, la Bundeswehr necessita di “un bilancio per la difesa che continui a crescere e possa essere pianificato in maniera affidabile”. Con riguardo alle commesse, una delle maggiori criticità dello strumento militare tedesco, sono previste linee guida per una riforma organizzativa a maggio. Entro aprile, verranno invece resi noti i principi fondamentali per la sicurezza nazionale. Intanto, Kramp-Karrenbauer e Zorn annunciano decisioni e progetti imminenti in materia di approvvigionamenti per un valore di oltre 20 miliardi di euro. (Geb)