Trasporti: Roma servizi mobilità-Atac, sempre disponibili al confronto con studenti e scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma servizi per la mobilità e Atac ribadiscono in una nota "la piena disponibilità a recepire indicazioni sul trasporto pubblico da parte di studenti, organizzazioni sindacali ed istituti scolastici. Il tavolo di confronto è aperto da tempo ed ha già consentito, proprio negli ultimi giorni, di rimodulare le corse di circa 30 linee in varie zone della città. Per recepire eventuali ulteriori segnalazioni da parte delle scuole o degli stessi studenti, Roma Servizi per la Mobilità ha istituito una casella di posta elettronica dedicata". Le modifiche già attuate in questi giorni, con l'introduzione di vetture aggiuntive, spostamenti di orari di partenza o inserimento di corse deviate scolastiche, hanno riguardato le linee 5, 14, 62, 309, 360, 409, 451, 508, 057, 078, 088, 340, 404, 808, 889, 058, 508, 201, 200, 341, 450, 058, 44, 786, 313, 911, 916, 731, 078 e 078 deviata scolastica, 708, 338. (Com)