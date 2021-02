© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE:- La Figc scende in campo al fianco dell’ospedale Spallanzani di Roma: nel solco della collaborazione avviata durante il primo lockdown, è in programma la visita del presidente Gabriele Gravina alla struttura di via Portuense. Con l’occasione verranno consegnati 600 palloni al personale sanitario impegnato in prima fila nella lotta al Covid-19. Interverrà il direttore sanitario Francesco Vaia e una rappresentanza di medici e infermieri. Via Portuense n.292 (ore 11)- Per non dimenticare il dramma delle foibe e della tragedia dell'esodo degli italiani di Fiume, Istria e Dalmazia, Fratelli d'Italia Roma onora i martiri e gli esuli celebrando la "Passeggiata del Ricordo". Un percorso con più tappe: si partirà dal cippo carsico di via Laurentina, con deposizione corona commemorativa di Fd'I Roma. E' previsto l'intervento di Donatella Shurzel presidente della sezione di Roma dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Stazione metro Laurentina. (ore 18) (segue) (Rer)