Colombia: presidente Duque, è chiaro che in Venezuela c'è "una narco-dittatura"

- Il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha affermato che in Venezuela c'è "una narco-dittatura" guidata da Nicolas Maduro e dal "Cartello dei soli" (Cartel de los Soles). Durante una discussione con i giovani al ministero degli Esteri colombiano, Duque ha parlato dello status di protezione temporanea per i venezuelani, recentemente concesso a un milione di migranti e rifugiati in Colombia provenienti dal vicino paese sudamericano. "È chiaro che il traffico di droga è stato l'arma principale del 'Cartel de los Soles' - ha detto il presidente nel corso del suo intervento - Non possiamo essere ingenui: ciò che esiste in Venezuela è una narco-dittatura, la stessa che ha distrutto la separazione dei poteri, la libera stampa, l'apparato produttivo e ha innescato questa grande crisi umanitaria". (Vec)