Governo: ok da Lega, Pd e Forza Italia a Draghi, M5s si affida al voto su Rosseau (2)

- Prima dei 5 Stelle era stato il turno di Matteo Salvini, leader della Lega. "Vogliamo che l'Italia sia protagonista in Europa. Ci interessa che si faccia l' interesse nazionale in Ue. No a austerità, ed è condiviso. Draghi ha detto che non aumenterà le tasse e ci basta". E ha aggiunto: "Usciamo sollevati da questo incontro" per l'impegno "condiviso dal professor Draghi a nessuna nuova tassa, nessun aumento delle tasse, nessuna patrimoniale, nessun aumento dell'Imu, anzi un tavolo di lavoro per la riduzione del carico fiscale in particolare dell'Irpef". Anche Forza Italia, rappresentata oggi dal fondatore Silvio Belusconi, ha espresso il proprio sì a Draghi. "Ho confermato al presidente incaricato il nostro sostegno, di Forza Italia, con la sollecitazione ad adottare scelte di alto profilo, tenendo conto delle indicazioni dei partiti, ma decidendo in piena autonomia", ha detto Berlusconi, al termine dell’incontro a Montecitori. Il Partito democratico ha confermato il sostegno dem al presidente incaricato. "Non abbiamo parlato di altri partiti, tantomeno con riguardo alla Lega", ha chiarito il segretario Pd, Nicola Zingaretti, in riferimento all'ingresso del carroccio nella maggioranza. "Restiamo due forze alternative", ha spiegato. "Il punto è verificare quale perimetro programmatico e parlamentare questo governo dovrà avere", è un compito che spetta "al professor Draghi nella sua autonomia", ha concluso Zingaretti. (segue) (Rin)