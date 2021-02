Ambiente: Arrigoni (Lega), noi da sempre per una transizione ecologica seria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Lega è da sempre per la tutela dell’ambiente e per una transizione ecologica seria, programmata, senza quelle ideologie che da decenni condannano il nostro Paese a fare i conti con dei vergognosi problemi strutturali come la dipendenza energetica dall’estero o la carenza impiantistica, che ci espone al rischio di sanzioni Ue, al ricorso a discariche abusive o alla processione di oltre 200 mila Tir che trasportano 4 milioni di tonnellate di spazzatura dal sud, privo di impiantistica adeguata, verso il Nord o verso l’estero. Quale impatto hanno queste situazioni a livello ambientale? Il problema di base è sempre lo stesso: in Italia c’è sempre chi si fa portavoce di un ambientalismo talebano che fa soltanto demagogia”. A dirlo è il senatore Paolo Arrigoni, responsabile del dipartimento Energia della Lega, in risposta alle dichiarazioni del coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli sulle tematiche ambientali. Per il parlamentare “la transizione energetica è un’opportunità per lo sviluppo sostenibile ma va perseguita con più pragmatismo e meno ideologia, contemperando la sostenibilità ambientale con quella economica e sociale, assicurando il principio della neutralità tecnologica. Occorre prevedere investimenti capaci di generare un impatto duraturo sulla crescita, che siano in grado di creare e consolidare filiere decisive per la nostra industria, di favorire l’occupazione e la resilienza economica e sociale". (segue) (Com)