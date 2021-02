Governo Draghi: ok da Lega, Pd e Forza Italia. Il M5s si affida al voto su Rosseau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiuso questo pomeriggio il secondo giro di consultazioni con i partiti politici da parte del presidente incaricato Mario Draghi che invece domani incontrerà i rappresentanti di Confindustria, delle parti sociali e degli Enti locali, in attesa di sciogliere la riserva al presidente della Repubblica. Dopo aver ascoltato ieri i cosiddetti partiti "minori" il presidente del Consiglio incaricato ha incassato oggi il sì alla nascita di un nuovo esecutivo da parte del Partito democratico, Lega e, in attesa del giudizio del web, dal Movimento 5 stelle, che in termini numerici rappresenta la prima forza politica in parlamento. "Abbiamo trovato nelle proposte messe in campo dal presidente incaricato una serie di spunti che avevamo anticipato nelle precedenti consultazioni, ma la cosa a cui tenevamo di più era che l’azione di governo avesse come pilastro la transizione ambientale e quella energetica", ha chiarito il capo politico del Movimento 5 stelle, Vito Crimi, al termine delle consultazioni ha cui ha partecipato anche il garante, Beppe Grillo. L'ultima parola sull'appoggio al governo spetterà però alla piattaforma Rousseau, su cui verranno consultati gli iscritti: "Faremo parlare i nostri, come abbiamo fatto con i precedenti governi. Contiamo sull’intelligenza collettiva per fare la scelta giusta nell’interesse del Paese e non per altri interessi".Prima dei 5 Stelle era stato il turno di Matteo Salvini, leader della Lega. "Vogliamo che l'Italia sia protagonista in Europa. Ci interessa che si faccia l' interesse nazionale in Ue. No a austerità, ed è condiviso. Draghi ha detto che non aumenterà le tasse e ci basta". E ha aggiunto: "Usciamo sollevati da questo incontro" per l'impegno "condiviso dal professor Draghi a nessuna nuova tassa, nessun aumento delle tasse, nessuna patrimoniale, nessun aumento dell'Imu, anzi un tavolo di lavoro per la riduzione del carico fiscale in particolare dell'Irpef". Anche Forza Italia, rappresentata oggi dal fondatore Silvio Belusconi, ha espresso il proprio sì a Draghi. "Ho confermato al presidente incaricato il nostro sostegno, di Forza Italia, con la sollecitazione ad adottare scelte di alto profilo, tenendo conto delle indicazioni dei partiti, ma decidendo in piena autonomia", ha detto Berlusconi, al termine dell’incontro a Montecitori. Il Partito democratico ha confermato il sostegno dem al presidente incaricato. "Non abbiamo parlato di altri partiti, tantomeno con riguardo alla Lega", ha chiarito il segretario Pd, Nicola Zingaretti, in riferimento all'ingresso del carroccio nella maggioranza. "Restiamo due forze alternative", ha spiegato. "Il punto è verificare quale perimetro programmatico e parlamentare questo governo dovrà avere", è un compito che spetta "al professor Draghi nella sua autonomia", ha concluso Zingaretti.Resta un no, invece, quello di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia. La presidente di Fd'I ha ribadito il suo diniego al termine oggi del colloquio con il presidente del Consiglio incaricato. La posizione di Fratelli d'Italia resta "immutata" e "non voterà la fiducia al governo Draghi, "ma resterà a disposizione della nazione per tutto ciò che potrà essere utile", si limiterà dunque "ad un confronto franco sui contenuti", ha spiegato Meloni. Nella giornata di ieri e nella mattinata di oggi Draghi ha invece incassato il sì, con diverse motivazioni, del gruppo Misto della Camera con le componenti Minoranze linguistiche, Maie-Psi, Azione-+Europa e Radicali italiani anche del Senato, di Noi con l'Italia-Usei-Cambiamo-Alleanza di centro e Idea e Cambiamo del Misto di palazzo Madama e ancora di Centro democratico-Italiani in Europa del Misto di Montecitorio e del gruppo Autonomie del Senato. In particolare questa mattina è giunto il via libera del neo gruppo Europeisti-Maie-Centro democratico del Senato e di Liberi e uguali delle due Camere che hanno auspicato che la maggioranza che ha sostenuto il governo uscente (Pd-M5s-Leu) dimostri compattezza e univocità di giudizio anche sulla formazione del nuovo esecutivo. Per Italia viva il sì a Draghi sembra essere senza se e senza ma. Nessun veto dunque neanche sulla possibile presenza nella maggioranza della Lega di Salvini perché, ha spiegato Teresa Bellanova, Italia viva ritiene di dover "rispondere ad un appello importante fatto dal presidente della Repubblica".Come detto le consultazioni proseguiranno domani con le parti sociali. Dal calendario reso noto dall'ufficio stampa della Camera si apprende che in mattinata Draghi vedrà la Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome-Anci-Upi. Sarà poi la volta di Abi, Ania, Confindustria, Confapi-Confederazione italiana piccola e media industria privata, i sindacati Cgil,Cisl, Uil e Ugl. Nel pomeriggio toccherà a Unioncamere, Coldiretti-Agrinsieme, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato-Cna Confederazione nazionale dell’artigianato-Casartigiani, Alleanza delle cooperative italiane, Wwf, Italia-Greenpeace Italia-Legambiente. (Rin)