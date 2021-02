© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE:- "La città delle disuguaglianze" , sesto incontro de "I Fori virtuali", i webinar con cui Giovanni Caudo, presidente del Municipio Roma III e candidato alle primarie del centrosinistra per Roma 2021, approfondisce tematiche importanti legate a Roma, in vista delle prossime elezioni comunali. Questa volta sarà con Giuseppe De Marzo, di Libera e coordinatore di Mosaico Roma per la rete dei numeri pari. Diretta online sul canale YouTube del comitato "Giovanni Caudo sindaco" e sulle pagine Facebook. (18:30)- Prende il via il ciclo di incontri "Intelligenza artificiale: opportunità e sfide per imparare a utilizzarla", voluto dalla ministra per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano e organizzato dalla Fondazione Cotec con la partnership accademica dell'Università Roma Tre. Il primo incontro sarà dedicato al rapporto dell'Ia con la privacy, il diritto d'autore e i dati personali. (ore 11) (Rer)