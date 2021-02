Usa: Coca-Cola lancia bottiglie di plastica interamente riciclata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coca-Cola è pronta a lanciare sul mercato statunitense una bottiglia fatta al 100 per cento di plastica riciclata. Lo riferisce l’emittente “Cnn”, sottolineando che l’innovazione non risiede solo nel materiale utilizzato, ma anche nell’inedito formato da 400 millilitri. Il nuovo contenitore rappresenta uno dei passi di un’iniziativa pluriennale di Coca-Cola volta a ridurre i suoi rifiuti plastici. La società spera anche che le dimensioni attirino i bevitori più giovani, di età inferiore ai 25 anni, che sono alla ricerca di imballaggi sostenibili. La nuova bottiglia sarà disponibile a partire da questo mese in Stati del nord-est tra cui New York e Connecticut, oltre che in California e Florida, prima del lancio a livello nazionale previsto per questa estate.(Nys)