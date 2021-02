Usa: "Cnn", Trump insoddisfatto da prestazione avvocato durante primo giorno impeachment

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non è soddisfatto del discorso di apertura che il suo avvocato, Bruce Castor, ha pronunciato di fronte all'aula del Senato durante il primo giorno del processo di impeachment a suo carico. Lo riferisce la “Cnn”, citando fonti a conoscenza della vicenda. L’emittente precisa che Trump stava “quasi urlando” mentre Castor si impegnava in “discussioni tortuose che facevano fatica ad arrivare al cuore dell'argomento della sua squadra di difesa”, riguardante l’incostituzionalità di un processo ai danni un presidente non più in carica. Il Senato, invece ha decretato che il processo per l'impeachment dell’ex presidente rientra nei parametri della costituzionalità. La camera alta del Congresso, dopo una discussione di circa quattro ore, ha votato a favore della legittimità costituzionale del processo con 56 voti a favore e 44 contrari, seguendo in gran parte le linee di demarcazione tra Partito democratico e Partito repubblicano. I seggi al Senato sono equamente divisi tra i due partiti: 50 ai democratici e 50 ai repubblicani. Per la condanna dell’ex inquilino della Casa Bianca non sarà tuttavia sufficiente la maggioranza semplice. Serve una maggioranza qualificata dei due terzi dei senatori, cioè 67 voti. In altri termini, per stabilire la colpevolezza di Trump sarebbe necessario che 17 repubblicani si schierassero dalla parte dei democratici. Trump risponde dell’accusa di “incitamento alla rivolta” per i fatti del Campidoglio degli Stati Uniti, dove il 6 gennaio scorso un gruppo di suoi sostenitori ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto elettorale. Durante gli scontri hanno perso la vita cinque persone.(Nys)