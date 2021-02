Usa: Fauci, presto nuove direttive per chi ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie degli Stati Uniti presto potrebbero varare nuove linee guida per indirizzare i comportamenti delle persone che hanno già ricevuto entrambe le dosi del vaccino anti-Covid necessarie all’immunizzazione. Lo ha detto Anthony Fauci, infettivologo e consigliere speciale della Casa Bianca per la pandemia di Covid-19, durante una riunione dell'American Association for the Advancement of Science. Secondo quanto riferisce l’emittente “Cnn”, il direttore dell'Istituto nazionale di allergie e malattie infettive ha sottolineato che finora i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti (Cdc) non hanno spiegato cosa fare se gruppi di persone che hanno ricevuto entrambe le dosi vaccinali vogliono riunirsi. L'attuale consiglio dei Cdc è di continuare a indossare la mascherina anti-Covid e di mantenere le distanze. "Credo che le cose cambieranno", ha detto Fauci. "Stiamo discutendo di questo con i Cdc", ha aggiunto. Le vaccinazioni negli Stati Uniti sono iniziate il 14 dicembre e, secondo i dati ufficiali, più di 9,5 milioni di persone sono già state completamente vaccinate.(Nys)