Colombia: governo ribadisce a Cuba richiesta di estradare vertici Eln (2)

- L’ambasciatore di Cuba in Colombia, José Luis Ponce, ha avvertito il governo colombiano di un possibile attacco a Bogotà condotto da una fazione dell’Esercito di liberazione nazionale (Eln), i cui vertici si trovano nell’isola dopo l’interruzione dei colloqui di pace con il governo colombiano. Lo riferisce il quotidiano “El Tiempo”. In una lettera indirizzata al ministero degli Esteri Ponce afferma che l’ambasciata “ha ricevuto una informazione di cui non ha potuto verificare la veridicità su un presunto attacco militare da parte del Fronte orientale dell’Eln nei prossimi giorni a Bogotà”. Nella missiva, datata 6 febbraio, si legge che l’ambasciata ha chiesto conto alla delegazione dell’Eln a L’Avana, la quale ha dichiarato di “essere all’oscuro” del presunto piano e ha ribadito di “non avere alcun ruolo nelle decisioni militari e nelle operazioni dell’organizzazione”. Il Fronte orientale dell’Eln è guidato da Carlos Emilio Marín, alias Pablito, ed è la fazione responsabile alla scuola di polizia di Bogotà del 2019 in cui persero la vita 22 persone. A seguito dell’attacco il governo colombiano ha interrotto i colloqui di pace in corso con il gruppo armato, ospitati da Cuba, e ha a più riprese chiesto a L'Avana di estradare i vertici dell'Eln. Il rifiuto di Cuba di esaudire la richiesta ha portato l'amministrazione dell'ex presidente Donald Trump a reinserire Cuba nella lista degli Stati considerati sponsor del terrorismo. (segue) (Mec)