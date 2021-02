Governo: Sibilia (M5s), visione Draghi coincide con nostra idea futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con soddisfazione prendiamo atto della coerenza tra la nostra idea di futuro e quella fin qui prospettata dal presidente del Consiglio in pectore". E' quanto afferma il sottosegretario all'interno Carlo Sibilia, al termine delle consultazioni tra il presidente incaricato Mario Draghi e la delegazione del Movimento 5 stelle. "La circostanza che le risorse per giustizia, così come per scuola e università, sono state messe in salvo nel Recovery plan - ha aggiunto - è per noi un risultato molto importante, così come la comune determinazione a non attivare il Mes". Il cardine dell'azione di governo, ha poi aggiunto, "sarà il Recovery plan, che nel progetto del presidente incaricato non sarà stravolto: dovremo spendere efficacemente le risorse messe a disposizione dell'Italia dall'Ue in questi mesi, grazie all'impegno ed alla dedizione del presidente Conte. Accogliamo con favore la proposta di rafforzamento del sostegno al reddito: il reddito di cittadinanza non è in discussione". Per il parlamentare "l'azione di Draghi, incentrata sulla transizione ambientale ed energetica, sulla necessità che tecnologia, innovazione ed ecologia siano strumenti e carburante per la ripresa, è nelle nostre corde: puntiamo così alla realizzazione di politiche che mettano l'ambiente al centro e che rendano più digitale e quindi più efficiente la pubblica amministrazione, nell'ottica di semplificare la vita dei cittadini e delle aziende".(Rin)