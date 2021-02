Medio Oriente: l'Egitto riaprirà il valico di Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha in programma di tenere aperto il valico di Rafah, nel quadro di una serie di misure per alleviare le dure condizioni di vita per gli abitanti di Gaza. E' quanto riferisce il Servizio di informazioni statale egiziano (Sis) tramite un comunicato, secondo cui si tratta di una decisione del presidente Abdel Fattah al Sisi. Il comunicato è stato diffuso al termine di due giorni di incontri al Cairo con i rappresentanti delle 14 fazioni palestinesi. Prima dell'annuncio odierno, l'Egitto ha tenuto quasi sempre chiuso dall'ottobre 2014 per motivi di sicurezza. Le fazioni palestinesi hanno raggiunto oggi un importante accordo che agevolerà la possibilità di tenere elezioni generali per la prima volta dal 2006. Le fazioni, secondo il comunicato, avrebbero concordato sull'abbassamento delle età per candidarsi alle elezioni al fine di assicurare una migliore rappresentazione di tutte le fase sociali, inclusi donne e giovani.(Cae)