Governo: ok da Lega, Pd e Forza Italia a Draghi, M5s si affida al voto su Rosseau

- Si è chiuso questo pomeriggio il secondo giro di consultazioni con i partiti politici da parte del presidente incaricato Mario Draghi che invece domani incontrerà i rappresentanti di Confindustria, delle parti sociali e degli Enti locali, in attesa di sciogliere la riserva al presidente della Repubblica. Dopo aver ascoltato ieri i cosiddetti partiti "minori" il presidente del Consiglio incaricato ha incassato oggi il sì alla nascita di un nuovo esecutivo da parte del Partito democratico, Lega e, in attesa del giudizio del web, dal Movimento 5 stelle, che in termini numerici rappresenta la prima forza politica in parlamento. "Abbiamo trovato nelle proposte messe in campo dal presidente incaricato una serie di spunti che avevamo anticipato nelle precedenti consultazioni, ma la cosa a cui tenevamo di più era che l’azione di governo avesse come pilastro la transizione ambientale e quella energetica", ha chiarito il capo politico del Movimento 5 stelle, Vito Crimi, al termine delle consultazioni ha cui ha partecipato anche il garante, Beppe Grillo. L'ultima parola sull'appoggio al governo spetterà però alla piattaforma Rousseau, su cui verranno consultati gli iscritti: "Faremo parlare i nostri, come abbiamo fatto con i precedenti governi. Contiamo sull’intelligenza collettiva per fare la scelta giusta nell’interesse del Paese e non per altri interessi". (segue) (Rin)