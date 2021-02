Usa: Biden non seguirà impeachment Trump, presidente al lavoro su Covid ed economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biden, assieme alla segretaria al Tesoro, Janet Yellen, incontrerà nelle prossime ore gli amministratori delegati di alcune delle più importanti aziende del Paese nello Studio Ovale della Casa Bianca, con l’obiettivo di discutere con loro le prospettive dell'economia Usa e il piano di stimolo da 1.900 miliardi di dollari messo a punto dall’amministrazione per dare sollievo a famiglie e imprese colpite dalla pandemia di Covid-19. All’incontro prenderanno parte Jamie Dimon di JPMorgan, Doug McMillon di Walmart, Sonia Syngal di Gap, Marvin Ellison di Lowe e Tom Donohue della Camera di commercio degli Stati Uniti. La Casa Bianca ha evidenziato che il gruppo esaminerà il massiccio piano di salvataggio elaborato dall’amministrazione Biden, attualmente al vaglio del Congresso federale, senza però fornire dettagli sull’ordine del giorno. I media Usa ipotizzano che i vertici del tessuto industriale statunitense facciano pressioni sulla Casa Bianca affinché venga incrementato il numero di vaccini anti-Covid per i lavoratori, oltre che la portata di un nuovo pacchetto di stimolo all’economia. Probabilmente, nel corso dell’incontro, ci sarà spazio anche per discutere della partita relativa all’innalzamento a 15 dollari l’ora del salario minimo federale, rispetto ai 7,5 attuali. (Nys)