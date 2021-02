Governo: Castaldo (M5s), campagna elettorale interna a Movimento spettacolo indegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa pittoresca campagna elettorale interna è uno spettacolo indegno". Lo scrive su Twitter il vice presidente del parlamento europeo ed esponente del Movimento 5 stelle, Fabio Massimo Castaldo, in merito alla discussione interna al partito sul sostegno al governo Draghi. "Vday e DDay prima del voto su Rousseau per Draghi? Io sono per l’IDay: è di informazioni e idee che dobbiamo discutere. I temi e le garanzie negoziate vanno messe nero su bianco. E poi decidiamo", scrive ancora il parlamentare. (Rin)