Libia-Italia: premier designato Dbeibe incontra ambasciatore Buccino

- Abdul Hamid Mohammed Dbeibe, primo ministro designato del Governo di unità nazionale libico (Gnu), ha incontrato oggi l'ambasciatore d'Italia in Libia, Giuseppe Buccino Grimaldi. Lo riferisce su Twitter il profilo ufficiale della rappresentanza diplomatica italiana a Tripoli, sottolineando che quello odierno è stato un incontro “cordiale ed articolato”, durante il quale è stato fatto anche un "caloroso riferimento all’Italia, che ha mantenuto la propria Ambasciata operativa anche durante la guerra". Con il colloquio di oggi “Si riafferma la strettissima amicizia e fratellanza tra i popoli di Italia e Libia, pronti a lavorare insieme per un futuro di pace e stabilità in Libia e nel Mediterraneo”, conclude l’ambasciata. (Lit)