Usa: Ford pronta a produrre mascherine anti-Covid trasparenti e sicure

- La casa automobilistica statunitense Ford è pronta a lanciare sul mercato mascherine anti-Covid trasparenti con filtraggio di livello N95. Lo riferisce il quotidiano “Washington Post”, sottolineando che si tratta probabilmente del maggior sforzo industriale per produrre su larga scala maschere progettate per migliorare la comunicazione, offrendo al contempo una protezione sicura contro il coronavirus. I dispositivi “tradizionali”, infatti, rendono più difficile ascoltare chi li indossa e impossibile per coloro che si affidano alla lettura delle labbra, come i non udenti, capire i propri interlocutori. Anche la capacità di leggere le espressioni facciali è fondamentale, in particolare per coloro che operano in settori come l'istruzione, la sanità e i viaggi, poiché la maggior parte della comunicazione è di tipo non verbale. “Diventa una sfida quella di pensare alle interazioni in un ambiente di lavoro e alle persone che fanno affidamento sulle labbra e sulle per comprendere il lavoro quotidiano", ha detto Jim Baumbick, vice presidente Ford che supervisiona il progetto per la produzione di dispositivi di protezione individuale.(Nys)