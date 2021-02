Usa: "Wsj", colosso immobiliare cerca di chiudere partnership con ex presidente Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei colossi del settore immobiliare statunitense, gestito da un amico di lunga data dell’ex presidente Donald Trump, sta cercando mettere fine a una partnership con la società dell'ex inquilino della Casa Bianca. Lo riferisce il “Wall Street Journal”, citando fonti vicine al dossier. I dirigenti della Vornado Realty Trust hanno recentemente avuto discussioni interne sull'acquisizione delle quote del 30 per cento appartenenti alla Trump Organization in una torre di uffici a Manhattan e in una proprietà nel distretto finanziario di San Francisco, che le società possiedono congiuntamente. Vornado ha tentato senza successo di vendere le proprietà l'anno scorso. Quando nessun acquirente o istituto di credito si è fatto avanti, spiegano le fonti del “Wsj”, l'azienda ha iniziato a tenersi alla larga dall’affare, a causa della partecipazione della Trump Organization. Il destino della partnership tra Vornado e l’impero di Trump mostra l’incertezza di fronte alla quale si trovano le imprese dell’ex inquilino della Casa Bianca, in un momento in cui pezzi del mondo industriale Usa cercano di prendere le distanze da lui. Vornado è gestita da Steven Roth, uno dei principali investitori immobiliari del Paese, nonché sfidante di Trump nelle sue partite di golf. L’imprenditore, invitato al matrimonio fra Trump e l’ex first lady Melania, ha sostenuto attivamente l'ex presidente durante la sua permanenza alla Casa Bianca.(Nys)