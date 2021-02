Messico: +0,86 per cento inflazione a gennaio, maggior aumento in quattro anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione del mese di gennaio in Messico ha registrato un +0,86 per cento rispetto al mese precedente, secondo dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (Inegi). Si tratta del livello mensile più alto registrato negli ultimi quattro anni, che porta l'indice complessivo degli ultimi dodici mesi ad un +3,54 per cento, un livello che - ad ogni modo - rimane all'interno delle stime fissate dalla Banca centrale. A trainare al rialzo l'indice dei prezzi nel primo mese del 2021 sono state principalmente le voci relative al settore dell'energia, con la benzina a basso numero di ottani che ha segnato un aumento del +6,06 per cento, e la benzina premium, con un +5,35 per cento. A seguire le voci del paniere relative al settore alimentare, con aumenti fino al 18,8 per cento. A moderare il rialzo dell'indice complessivo invece drastici i cali dei prezzi del trasporto aereo, con un -21,54 per cento, del turismo, con un -11,64 per cento, e le voci relative al settore dell'abbigliamento. Considerati nel loro insieme i prezzi dei beni e servizi non regolati è aumentato dello 0,36 per cento, mentre l'indice dei prezzi dei beni e servizi regolati ha registrato un +2,40 per cento.(Mec)