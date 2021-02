Kosovo: presidente Osmani, elezioni 14 febbraio occasione per mettere fine alla corruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente kosovara ha parlato poi di donne alla guida di governi in altri paesi europei, come Sanna Marin in Finlandia e Kaja Kallas in Estonia, definendole "fonte di ispirazione, non solo per me ma anche per tutte le donne del Kosovo. Ci mostrano che nonostante gli ostacoli che affrontiamo, non dobbiamo mai arrenderci", ha detto Osmani evidenziando che bisogna comunque lavorare con uomini "che credono veramente nell'uguaglianza di genere a tutti i livelli, per raggiungere il livello di uguaglianza che la nostra società merita". "La Svizzera è stata vicina al Kosovo anche nei momenti difficili", ha dichiarato a presidente kosovara secondo cui il suo Paese è una destinazione affidabile per gli investitori elvetici. (segue) (Alt)