Libia: inviato Onu Kubis sottolinea impegno a lavorare per stabilità e prosperità del Paese

- Il nuovo inviato speciale delle Nazioni Unite, Jan Kubis, ha sottolineato il ruolo dell’Onu per una Libia stabile, prospera, sovrana e unificata nelle varie conversazioni avvenute oggi dopo l’assunzione della carica. Lo riferisce un comunicato stampa della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). Secondo quanto si legge nella nota, nella giornata odierna, Kubis ha avuto conversazioni con gli interlocutori libici, tra cui il presidente della Camera dei rappresentanti libica, Aguila Saleh, con Muhammad al Manfi, presidente designato del Consiglio di presidenza, e Abdul Hamid Dbeibeh, primo ministro designato. Secondo quanto riporta Unsmil, durante le conversazioni odierne, Kubis ha discusso la via da seguire per garantire una transizione graduale del potere alla nuova autorità esecutiva unificata ad interim. In particolare, Kubis ha preso nota dell'intenzione del premier designato di formare un gabinetto di governo inclusivo e rappresentativo, entro la tempistica stabilita dalla tabella di marcia stabilita dal Foro di dialogo politico libico che rifletterà la ricchezza e la diversità della società libica e delle sue componenti, comprese le donne e i giovani, in grado di affrontare le questioni più urgenti in Libia, compresa la fornitura di servizi alle persone su base giusta ed equa e la riconciliazione nazionale. L’inviato Onu ha sottolineato come sia di fondamentale importanza per il governo e il popolo preparare e tenere le elezioni nazionali il 24 dicembre 2021.(Res)