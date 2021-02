Usa: impeachment Trump, mostrato in Aula primo video assalto al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'aula del Senato federale degli Stati Uniti, dove è in corso il processo di impeachment contro l'ex presidente Donald Trump, è stato mostrato un primo video dell'assalto al Campidoglio del 6 gennaio scorso da parte dei suoi sostenitori. La pellicola mostra, in particolare, spezzoni del discorso tenuto da Trump prima dell'attacco, per il quale l'ex inquilino della Casa Bianca è accusato di "incitamento alla rivolta". Nel video, Trump parla di "combattere come l'inferno" e aggiunge: "Andremo a Capitol Hill". La clip è stata presentata dal deputato democratico Jamie Raskin, uno dei nove manager dell'impeachment, cioè i membri della Camera dei rappresentanti che ne gestiscono la messa in stato d’accusa. Le immagini mostrano il discorso di Trump che ha preceduto l'assalto al Congresso, a seguito del quale hanno perso la vita cinque persone. (Nys)