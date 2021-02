Brasile: vaccini ricevuti in ambito Onu non avranno bisogno di permesso autorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria del Brasile (Anvisa) ha disposto che i vaccini acquistati dal ministero della Salute attraverso l'iniziativa dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Covax Facility, sono esentati dall'obbligo di registrazione e autorizzazione temporanea per l'uso di emergenza. La Covax Facility è una coalizione di oltre 150 paesi creata per guidare lo sviluppo e la distribuzione dei vaccini contro il Covid-19. L'iniziativa è guidata dall'Oms. La decisione dell'Anvisa risolve un possibile vicolo cieco. In precedenza, infatti, l'agenzia aveva dichiarato che il vaccino sviluppato dalla casa farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca, già approvato per l'uso emergenziale in Brasile, avrebbe avuto bisogno di un nuovo processo di registrazione per poter essere somministrato sui cittadini ogni qualvolta la fornitura di principio attivo fosse arrivata da un laboratorio diverso da uno già autorizzato. Considerato il numero di diversi fornitori su cui l'Oms fa affidamento, questo avrebbe causato un rallentamento nella somministrazione dei vaccini. Con la decisione di oggi di Anvisa, non sarà più necessario. Grazie al contributo elargito all'alleanza globale Covax facility, il Brasile riceverà in cambio 42 milioni di dosi di vaccini, sufficienti a coprire il 10 per cento della popolazione brasiliana. (Brb)