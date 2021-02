Ue: Lega vota sì a Recovery

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega voterà sì allo strumento di recupero e resilienza (la Recovery and Resilience Facility). Lo ha annunciato l'eurodeputato della Lega e presidente del gruppo di Identità e Democrazia, Marco Zanni. "Preso atto dell'impegno che non ci sarà alcun aumento della pressione fiscale, che la stagione dell'austerity è finalmente archiviata, che si ridiscuteranno i vecchi parametri lacrime e sangue e che si aprirà una stagione nuova per l'utilizzo dei fondi del Recovery, prendiamo l'occasione per riportare l'Italia protagonista. Voteremo a favore del Recovery Resilience Facility per dare concretezza alla fase nuova che sta per iniziare", ha dichiarato. (Beb)