Yemen: Borrell, bene revoca Ansar Allah da lista organizzazioni terroristiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Yemen è diventata fonte di instabilità per tutta la regione, ma c'è un crescente senso di urgenza nella comunità internazionale a trovare una via d'uscita. A questo riguardo l'Unione europea accoglie con favore l'annunciata revoca della designazione di Ansar Allah, il movimento a cui appartengono i ribelli sciiti Houthi, come organizzazione terroristica straniera. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in aula plenaria al Parlamento europeo. "La guerra infuria da quasi 6 anni, con un impatto devastante: 24 milioni di persone pari all'80 per cento della popolazione yemenita, hanno bisogno di assistenza umanitaria e oltre 4 milioni sono sfollati", ha ricordato. "Al di là di questa terribile crisi umanitaria, la guerra in Yemen è diventata fonte di instabilità in tutta la regione. Dobbiamo intraprendere un'azione decisiva per evitare una carestia di massa", ha continuato. Secondo Borrell, la situazione "può ancora peggiorare se persistono le restrizioni all'importazione di prodotti di base e l'accesso umanitario", "la pandemia ha solo aggravato la situazione" e "la petroliera Safer bloccata nel Mar Rosso è una bomba a orologeria che potrebbe causare un disastro ambientale", ha aggiunto. (segue) (Beb)