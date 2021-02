Yemen: Borrell, bene revoca Ansar Allah da lista organizzazioni terroristiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo proposito, secondo Borrell, gli annunci fatti dall'amministrazione Usa del presidente Joe Biden "la fine del supporto alle operazioni offensive guidate dai sauditi e la nomina di un inviato speciale dello Yemen, mostrano un genuino interesse da parte dei nostri partner ad affrontare la crisi". A questo proposito, "accogliamo inoltre con favore l'annunciata revoca della designazione di Ansar Allah come organizzazione terroristica straniera". Una designazione che, per Borrell e l'Ue, poteva avere "conseguenze catastrofiche" nel contesto dello Yemen, poiché il Paese è fortemente dipendente dalle importazioni alimentari commerciali. "Deve essere molto chiaro che nominare una organizzazione come terroristica può creare un blocco al commercio. Perché nessuno oserà affrontare le sanzioni statunitensi", ha spiegato Borrell. "Siamo pronti a spingere per un'azione concertata per sbloccare il processo" e perché le parti attuino "un cessate il fuoco permanente" e facciano partire colloqui politici. "Sono fiducioso che i progressi verso la pace nello Yemen contribuiranno anche a ridurre la tensione nella regione del Golfo", ha concluso Borrell. (Beb)