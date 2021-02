Albania: premier Rama critica media per aver creato "telenovela" su frasi ambasciatrice Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci saranno più commenti da parte del premier albanese Edi Rama sulle dichiarazioni dell'ambasciatrice Usa a Tirana, Yuri Kim, riguardo le liste elettorali in vista del voto del 25 aprile in quanto i media hanno "speculato troppo" su questa vicenda "creando un caso che non esiste". Lo ha affermato lo stesso Rama rispondendo in questo modo ad una domanda dell'emittente "EuroNews Albania" sulla presenza o meno nelle liste elettorali del controverso politico e imprenditore albanese Tom Doshi, dichiarato nel 2018 "persona non grata" dagli Stati Uniti. "La mia risposta è stata molto chiara: non serve menzionare l'ambasciatrice Usa per ricordarmi dei miei doveri di fronte alla legge", ha ribadito Rama chiarendo di non intendere rispondere mai più ad alcuna domanda sulle frasi dell'ambasciatrice Usa sulla necessità di liste pulite in vista delle prossime elezioni, per non alimentare "telenovele spazzatura" create dai media che in questo modo "disinformano l'opinione pubblica".(Alt)