Ambiente: Arrigoni (Lega), noi da sempre per una transizione ecologica seria (2)

- Per farlo - ha chiarito il senatore - è però "necessario che chi governa agisca affinché si possa garantire una transizione equa, senza innamorarsi dei numeri o degli slogan, ma puntando sull’economia circolare, applicando la gerarchia dei rifiuti che prevede il recupero di materia e di energia, e sulla riduzione della dipendenza energetica dell'Italia, cercando di sfruttare le nostre georisorse nazionali”, continua Arrigoni. “Non porsi questi problemi significa non solo abbandonare la nostra industria già alle prese con forti difficoltà, per il Covid e non solo, ma anche voltarsi dall’altra parte rispetto al costo delle bollette dell'energia elettrica e del gas per famiglie e imprese, mediamente più alte rispetto agli altri paesi Ue”. “Non meraviglia che mentre in tutta Europa i Verdi hanno percentuali elettorali a due cifre, in Italia siano ancorati allo zero virgola! Lasciamo volentieri a Bonelli certe istanze della sinistra radicale e l’assurda narrazione per la quale la transizione si possa basare sul 100 per cento di rinnovabili e il 100 per cento di auto elettriche, che non farà altro che favorire paesi come la Cina notoriamente tutt’altro che ambientalisti”, conclude il senatore della Lega. (Com)